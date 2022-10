Si va verso la richiesta di rinvio a giudizio per Gianni De Vivo, l’uomo in carcere per l’omicidio di Cristian Micatrotta, avvenuto la notte di Natale dello scorso anno a Campobasso. Dopo l’avviso di conclusione indagini, arrivato alle parti alla fine dello scorso mese, l’avvocato Mariano Prencipe, difensore dell’indagato, ha depositato nei giorni scorsi una memoria difensiva. A questo punto nelle prossime settimane il sostituto procuratore Elisa Sabusco potrebbe procedere con la richiesta di rinvio a giudizio. Il delitto, maturato per questioni legati al mondo della droga, avvenne in via Giambattista Vico al culmine di una lite.