La Regione autorizza la richiesta del Comune di Trivento di posticipare l’orario della corsa autobus dal Capoluogo. La settimana scorsa, il sindaco Pasquale Corallo, fatte proprie le richieste delle famiglie degli studenti di Trivento e del territorio, ha richiesto ufficialmente alla Regione il posticipo della corsa n. VI linea n. C024 (ex CB 027). Nello specifico si è chiesta la partenza dal Terminal di Campobasso, alle ore 13.30, anziché 13.20, al fine di conciliare gli orari delle uscite delle scuole. “Andiamo incontro alle esigenze dei cittadini – ha riferito Corallo – ringrazio il vice sindaco Sandra Stinziani, l’assessore Lorena Scarano e la consigliera Angelica Nicodemo per aver perorato la causa. Ringrazio l’assessore regionale Quintino Pallante, l’intera struttura per aver compreso le esigenze”. L’ufficio regionale preposto così ha risposto alla richiesta del Comune trignino: richiamata richiesta del Comune di Trivento, di pari oggetto, pervenuta al protocollo n. 171297 della Regione Molise in data 13/10/2022; Valutata la fattibilità del postici, richiesto ed accertato che il posticipo dell’orario non incide sulle coincidenze con altri pullman di linea; Con la presente si autorizza la società A.T.M. S.p.A. in indirizzo a posticipare, con decorrenza immediata — e comunque compatibilmente con i tempi strettamente necessari alla riorganizzazione del servizio — la partenza della corsa n. VI del Piano di Esercizio n. C204 (ex CB027), dalle ore 13:20 alle ore 13:30. La presente autorizzazione ha carattere temporaneo ed ha validità fino a diversa comunicazione o formale provvedimento di approvazione del P.d.E. definitivo.