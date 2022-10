Turno senza sconfitta per le squadre molisane, due pareggi ed una vittoria il bottino che ha portato in dote il settimo turno andato in archivio. Ottimo pareggio del Vastogirardi in trasferta al Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto contro il Porto D’Ascoli. La squadra di mister Coletti ha saputo soffrire e stringere i denti specialmente dopo l’inferiorità numerica rimediata a metà del secondo tempo con l’espulsione di Gargiulo. Il Porto D’Ascoli, dal canto suo, può soltanto recriminare con sé stesso, rigore calciato fuori da capitan Napolano, e con la sfortuna, visti i due legni colpiti nel primo tempo. Con il pareggio conquistato gli alto molisani hanno allungato a sei la striscia di risultati utili, a dimostrazione di una compattezza di squadra non indifferente e di un gruppo che sta maturando partita dopo partita. Domenica si tornerà tra le mura amica del Di Tella contro il Roma City.

La squadra romana è reduce dalla sconfitta interna contro il Matese. Gli uomini di Urbano hanno ribaltato la contesa dopo essere passati in svantaggio sul calcio di punizione magistralmente calciato da Manoni. Il pareggio è arrivato già nel primo tempo con Sacko bravo a chiudere un’azione sul secondo palo. Nella ripresa è stato Sorrentino a spezzare l’equilibrio e siglare il gol che ha consentito ai bianco-verdi di ottenere la prima vittoria in trasferta della stagione. Il giovane attaccante di Urbano è stato bravo a credere in una palla morta e, approfittando di un’indecisione della difesa di casa, con un lob morbidissimo ha battuto il portiere romano. Il calendario adesso offre la possibilità di continuare la striscia positiva con due partite molto delicate. Al Ferrante domenica arriverà la Vastese, a quota 7 punti come il Matese, e poi ci sarà la trasferta di Termoli.

Pareggio con rammarico per gli adriatici. Sul campo della capolista Avezzano i giallorossi non hanno sfigurato, anzi hanno tenuto il campo con ordine mettendo in mostra un’ottima organizzazione tattica e buone idee di gioco. Le reti sono state realizzate tutte nel primo tempo con il vantaggio messo a segno dall’ex Pescara e Ternana Zanon, una punizione da distanza siderale che ha sorpreso il colpevole portiere Termolese Merelli. Il pareggio è arrivato dopo appena 120 secondi grazie al quarto gol stagionale di Carnevale, grande stagione finora del classe 2000 che ha messo a segno quasi la metà delle reti del Termoli in campionato. Peccato perché il Termoli avrebbe potuto piazzare il colpaccio di giornata, il palo clamoroso colpito da Defendi ha strozzato l’urlo in gola del popolo giallo-rosso. Mister Esposito, senza dubbio, può essere soddisfatto della prestazione, ora i tempi sono maturi per portare a casa la prima vittoria della stagione. Il calendario offre un’altra super prova per i termolesi che affronteranno la capolista Fano, ancora una volta lontano dalle mura amiche.