Campobasso tenta la prima fuga del campionato. La sesta giornata ha portato in dote dei cambiamenti in classifica ed un monito per tutti che potrebbe essere per altri solo una conferma: per il primato c’è pure l’Aurora Alto Casertano. Lo dicono i numeri. Oggi i casertani hanno anche un punto in piu’ dell’Isernia di De Bellis. Per il salto di categoria è un discorso a tre. In casa rossoblu soddisfazione per lo scontro diretto vinto anche senza troppa sofferenza ed una riflessione approfondita sul pubblico di fede campobassana. Ogni volta che questo si mobilita per affermare che la squadra verrà seguita a prescindere dalla categoria com’è accaduto nello scorso mese di agosto in una manifestazione davanti al comune, dice esattamente la verità. La mobilitazione di sabato scorso certifica proprio questo dato. Delusione, rabbia e sconcerto per la serie C sparita per delle evidenti pessime gestioni societarie, ma anche voglia di provare a rialzare in fretta la testa. La rabbia, ma anche l’orgoglio di una piazza ferita troppe volte. Alcune frange di tifosi non vogliono stare a guardare rispetto alla liquidità degli abbonamenti sottoscritti e mai restituita da Mario Gesuè e Raffaele De Francesco. Ieri un piccolo gruppo di tifosi ha deciso di affidarsi ad un paio di avvocati del capoluogo, anche questi ultimi fra i sottoscrittori defraudati, e di inviare tramite pec una diffida alla società rossoblu esclusa dalla Lega Pro. Pare che l’indirizzo di destinazione risulti ancora attivo. Il percorso legale è appena iniziato. Potrebbero seguire degli sviluppi anche se, a dire il vero, il percorso si annuncia senza troppe speranze di riavere il dovuto da parte di chi ha aderito all’iniziativa.