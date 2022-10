Doamni si terrà il torneo di Padel presso Santucci Sport Zone, in Via San Giovanni 96 a Campobasso, a partire dalle ore 11 e fino alle 17. L’evento è organizzato da RTI ASSeL-Assistenza e Lavoro, Agorà cooperativa sociale, Wac-Welcome agenzia di Comunicazione e lavoro e Uci provinciale, che sono gli enti gestori di quattro Progetti SAI dell’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso, del Comune di Campobasso, il SAI “Karibu”e Integramondo”, “Progetto Sai” di Sant’Elia a Pianisi e “Acquarius” del comune di Jelsi. Durante la giornata i beneficiari dei vari progetti Sai e i gli operatori, e i dipendenti dell’ATS di Campobasso, si sfideranno amichevolmente a Padel. Da circa tre anni l’attività Sai (Sistema di Accoglienza Integrata) a Campobasso e nei comuni limitrofi prosegue alacremente al fine di incentivare inclusione ed integrazione in un contesto finora sconosciuto. L’Obiettivo, infatti, alla base dei Sai è l’accoglienza, la tutela, e l’integrazione dei richiedenti asilo, dei rifugiati e dei titolari di protezione sussidiaria o umanitaria. Tra nuclei familiari, ragazzi singoli e donne con bambini, l’attenzione dell’equipe multidisciplinare è costante. La giornata dedicata allo sport e all’integrazione e alla socializzazione si svolgerà con il seguente programma, l’inizio è previsto alle ore 11 presso la struttura Santucci Sport Zone, a Campobasso, attrezzata con due campi di Padel, il torneo sarà tenuto da istruttori federali qualificati e si svolgerà in turnazione per garantire a tutti i partecipanti di provare la disciplina. L’evento prevede delle partite guidate da un maestro di Padel e a seguire un vero e proprio torneo. Verso le 13:30 è prevista una pausa ristoro, il tutto si concluderà alle 17. L’intera cittadinanza è invitata alla partecipazione. Insomma un momento di inclusione che vale la pena essere condiviso.

Fonte. Ufficio stampa