La professoressa Daniela Carnevale, Ordinario del Dipartimento di Medicina Molecolare dell’Università Sapienza di Roma e Dipartimento di Angiocardioneurologia e Medicina Traslazionale del Neuromed, ha ricevuto il premio Paul Korner Award per le sue ricerche nel campo dell’ipertensione.

Assegnato dalla Società Internazionale dell’Ipertensione (ISH, nella sigla in Inglese), il Paul Korner Award viene conferito specificamente a ricercatori che si sono distinti per “contributi eccezionali alla ricerca sull’ipertensione nelle neuroscienze”. La cerimonia, che si è tenuta nel corso della ventinovesima Sessione Scientifica della ISH, a Kyoto, in Giappone, rappresenta un importantissimo riconoscimento per le ricerche che Carnevale, insieme al gruppo del Dipartimento di Angiocardiologia e Medicina Traslazionale, porta avanti da anni nell’identificare e studiare a fondo i meccanismi che legano sistema cardiovascolare, sistema nervoso e sistema immunitario.