Contributi per l’accesso alle abitazioni in locazione, il Comune di Trivento pubblica l’avviso. Oltre ai vincoli dell’Isee specificati nel bando pubblicato sul sito dell’Ente, per poter ottenere beneficiare dell’aiuto bisogna non aver usufruito di altri contributi pubblici concessi per le stesse finalità (per l’anno 2021, i percettori del reddito di cittadinanza possono presentare richiesta di contributo di cui all’art. 11 della L. 431/1998, solo per le mensilità in cui non hanno percepito il beneficio). Inoltre, occorre avere la titolarità di un contratto di locazione, stipulato ai sensi dell’ordinamento vigente e regolarmente registrato presso l’ufficio del Registro, per un alloggio sito nel comune di Trivento destinato ad uso abitativo primario. Infine, il canone mensile di locazione, al netto degli oneri accessori, non deve essere superiore a 500,00 euro. Le domande di partecipazione vanno presentate, in forma di dichiarazione sostitutiva a norma della D.P.R. 28/12/2000 n° 445 e compilate unicamente sui moduli predisposti dal Comune di Trivento, a mezzo Pec all’indirizzo protocollo.trivento@pec.it. – e-mail segreteria@comunetrivento.it, o presso l’Ufficio protocollo in Piazza Cattedrale dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30, entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso sull’Albo del Comune di Trivento. Il modulo di domanda può essere scaricato dal sito del Comune http://www.comune.trivento.cb.it oppure ritirato presso la sede del Comune in Piazza Cattedrale dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30.