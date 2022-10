Campobasso da solo in vetta alla classifica del torneo d’eccellenza. Il successo nel big match di Selvapiana ha garantito agli uomini di mister Di Meo la vetta solitaria. Al secondo posto ora c’è l’Aurora Alto Casertano, outsider delle due protagoniste annunciate Isernia e Campobasso, i campani vogliono giocare il ruolo di terzo incomodo e al momento occupano la piazza d’onore con due lunghezze di ritardo dai lupi ed un punto in più dei biancocelesti. Tornando al big match, spettacolare la cornice di pubblico che ha regalato Selvapiana, 1500 presenze per una gara del campionato di Eccellenza, per un paio di ore la vertiginosa discesa di due categorie dei rossoblu non si è percepita. Seppur in modo doloroso, oggi c’è una nuova causa da sposare ed una nuova battaglia da vincere. Successo meritato per il Campobasso, la squadra ha giocato una gara intensa e con la voglia di regalare un successo ai tifosi nel giorno del ritorno a Selvapiana. Tre punti che sicuramente indirizzano il campionato in favore dei rossoblu, guai a parlare di vittoria decisiva, con altre 24 giornate da giocare. La concentrazione deve restare altissima, a partire da questa settimana in preparazione della sfida da giocare contro l’Ururi, ancora una volta in casa, sabato alle 15.00. A proposito della gara, la società ha indetto il “Michele Scorrano day”, una serie di iniziative, come la collocazione nella tribuna dello stadio di una gigantografia, volte a ricordare lo storico capitano del Campobasso originario di Ururi, nell’occasione saranno presenti i familiari di Michele e alcuni suoi compagni di squadra. La due comunità sono unite storicamente dal grande capitano.

Sul fronte Isernia, non soddisfatto della prova il tecnico De Bellis, la squadra non è riuscita a creare pericoli eccezion fatta per il calcio di rigore fallito da Panico nei minuti finali. Poco fluida la manovra soprattutto nel momento in cui bisognava sostenere gli attaccanti, isolati e poco serviti dai compagni di squadra. Nulla è compromesso, i biancocelesti devono subito riprendere il cammino a partire dalla gara interna contro il Campomarino. Test impegnativo per la vice capolista Aurora Alto Casertano, Alfageme e compagni giocheranno sabato in trasferta contro il Sesto Campano. Sul torneo, aumenta la frattura con le squadre in lotta per la salvezza, in coda Castel di Sangro e Olympia Agnonese hanno maturato un solo punto, a secco Gambatesa e Campodipietra.