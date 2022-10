Per dieci lunghi anni aveva subito in silenzio violenze fisiche e psicologiche per il bene dei due figli ma qualche giorno fa ha detto basta e ha deciso di denunciare tutto ai carabinieri. Per il compagno è scattato l’arresto. Protagonista della vicenda una donna di 45 anni di nazionalità rumena che vive in un comune della provincia di Campobasso che, dopo l’ennesima lite, scoppiata, pare per motivi di gelosia, è stata presa a pugni, davanti ai figli, minorenni, rimasti a guardare terrorizzati ed impotenti. Ha così deciso di scappare per evitare conseguenze ancora più gravi. L’uomo, infatti, aveva perso completamente la testa sotto gli effetti dell’alcol. Uscita di casa, portando con sé i due bambini, ha chiamato il 112. Sul posto è arrivata nel giro di pochi minuti una pattuglia dei carabinieri di Torella del Sannio che ha trovato la donna, terrorizzata e con i segni delle percosse addosso e il compagno, visibilmente alterato a causa dell’abuso di alcolici. La vittima, accompagnata negli uffici del Comando stazione di Torella, ha raccontato che la convivenza con il suo compagno, pure lui rumeno, era diventata ogni giorno sempre più difficile. L’uomo non aveva un’occupazione stabile e beneficiava del reddito di cittadinanza. Qualche settimana fa aveva l’aveva aggredita. Lei aveva chiesto aiuto ai carabinieri ma alla fine aveva deciso di non sporgere denuncia. Stavolta, però, ha detto basta. La donna ha deciso di denunciare, liberando se stessa e i suoi due figli da un incubo. L’uomo è stato arrestato e rinchiuso nel carcere di Campobasso in attesa dell’udienza di convalida.