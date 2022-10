Erano usciti in mare con una barca per un’immersione, ma da sabato pomeriggio non si avevano più notizie. Valentina Murgia, 34 anni, di origini molisane e il padre Gianmarco di 64 sono stati ritrovati senza vita nelle acque davanti alla spiaggia Is Pruinis in Sardegna.

A nulla sono valse le ricerche e anche gli appelli della famiglia sui social.

La notizia è giunta in poco tempo a Colletorto dove vivono gli zii, i nonni, i tanti parenti. La mamma di Valentina è infatti cresciuta nel paese fortorino prima di trasferirsi in Sardegna. Spesso rientravano in Molise per qualche giorno di relax.

Una tragedia inspiegabile. Valentina che viveva in Germania, era tornata dalla famiglia per le vacanze, amava il mare e uscire in barca con il padre.

Ma sabato non sono rientrati a casa e i familiari hanno dato l’allarme: le ricerche di Guardia Costiera e Guardia di Finanza sono andate avanti per ore, soprattutto nel tratto di mare fra Capi Teulada e Porto Pino. In volo anche un elicottero fino al ritrovamento del corpo senza vita, prima di Valentina e poi di papà Gianmarco.