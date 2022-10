Sostegno alle imprese agricole danneggiate dalla siccità, il Comune di Trivento comunica la proroga per la presentazione delle domande. Il sindaco Pasquale Corallo fa sapere che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 09.08.2022, n. 115, le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l’attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese, che hanno subito danni dall’eccezionale siccità a partire dallo scorso mese di maggio e che, al verificarsi dell’evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischi siccità, possono accedere agli interventi compensativi di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 102/2004, anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 4 del medesimo art. 5. Al fine dell’eventuale attivazione dei suddetti interventi, la Regione Molise ha richiesto ai Comuni e alle Organizzazioni professionali agricole, la massima collaborazione nell’invitare le imprese agricole eventualmente colpite dalla siccità a partire dal mese di maggio 2022 a segnalare i danni subiti utilizzando le modalità e le procedure approvate con D.G.R. n. 167 del 10.06.2022 e il modello disponibili sul sito internet della Regione Molise alla pagina: https://www.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18941. La Regione Molise ha prorogato i termini per la trasmissione delle segnalazioni dei danni subiti dalle imprese agricole a causa della siccità nel corrente anno. Si invitano tutti gli interessati a leggere attentamente gli allegati e qualora ne ravvisassero la necessità di presentare le domande entro la data del 20 ottobre 2022, mediante trasmissione del modello di segnalazione, comprensivo degli allegati indicati, all’indirizzo pec comunale: protocollo.trivento@pec.it.