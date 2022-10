Ha fatto tappa a Campobasso, oggi, il Treno della Memoria. Un viaggio, organizzato dal Ministero della Difesa, con la collaborazione della Ferrovie dello Stato, partito lo scorso 6 ottobre, come prosecuzione di quello fatto dal convoglio speciale che nel 1921 trasportò la salma del Milite Ignoto, da Aquileia a Roma. Un percorso di cinquemila chilometri, che toccherà 17 stazioni e che si concluderà il 4 novembre a Roma, in occasione del giorno dell’unità nazionale e della Festa delle Forze armate. L’arrivo a Campobasso, stamattina alle 9, alla presenza di autorità civili , militari e religiose. Molti gli studenti che hanno affollato la stazione per visitare il treno storico, allestito dalla Fondazione Ferrovie dello Stato e dal Reggimento Genio Ferrovieri. Il treno è composto, oltre che dalla locomotiva e dalle carrozze di servizio, anche da una fedele riproduzione del carro K12 , allestito nel 1921 dove era posta la salma del milite ignoto. Le carrozze possono essere visitate e consentono di fare un viaggio in un periodo tragico della storia del nostro Paese. Un percorso che vuole essere un monito contro la guerra, ma anche il ricordo ed il sacrificio di chi ha dato la propria vita per difendere la Patria e la libertà.

Il Comune di Campobasso, con una breve cerimonia, ha conferito la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto, in segno di gratitudine nei confronti di tutti i caduti in guerra.