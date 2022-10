Share on Twitter

Share on Facebook

Cancelli chiusi della scuola primaria Colozza di Campobasso, questa mattina. Lezioni sospese, a causa del raid notturno di alcuni vandali, che si sono introdotto nell’edificio, rompendo il vetro di una finestra. Non avrebbero portato via nulla ma avrebbero messo a soqquadro tutto. Sull’episodio indagano le forze dell’ordine. Già in passato la scuola era stata presa di mira dai vandali.