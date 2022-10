C’è anche il museo dei Misteri di Campobasso tra i 700 luoghi speciali in 350 città d’Italia, selezionati dai Fai come meritevoli di essere conosciuti e valorizzati. I volontari della fondazione hanno accolto, per l’undicesima edizione delle giornate d’autunno, i visitatori del museo che custodisce gli ingegni del Di Zinno e tutto il materiale ad essi legato per spiegare le iniziative del Fai e i vantaggi che si ottengono iscrivendosi. Una vera e propria missione, la loro, per scoprire e valorizzare il patrimonio di cultura, ambiente, arte e storia del nostro paese. Anche quest’anno il museo dei Misteri è stato scelto come luogo del cuore dal Fai e si potrà votare online o nei locali di via Trento fino al 15 dicembre. All’iniziativa del Fai si è aggiunta, nello stesso luogo, quella del comune di Campobasso, che ha sposato la protesta delle donne iraniane, dopo l’uccisione di Masha Amini, 22 enne picchiata e uccisa perché indossava male il velo. E proprio i suoi capelli troppo esposti in pubblico, secondo il regime iraniano, sono diventati il simbolo della protesta anche in Italia: donne e uomini stanno donando ciocche dei loro capelli da far recapitare all’ambasciata iraniana a Roma. Davanti al museo dei Misteri di Campobasso è stata posizionata una teca e un paio di forbici: chiunque volesse unire la sua voce a quella delle donne iraniane potrà approfittarne, ha spiegato la consigliera 5 stelle D’Alessandro a nome dell’amministrazione