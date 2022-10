Share on Twitter

Trovato in possesso di un fucile con munizioni, finisce in manette: i carabinieri di Larino hanno arrestato un cinquantenne che aveva un fucile doppietta con matricola abrasa. Nelle prime ore serali i militari hanno notato l’uomo che viaggiava a bordo della sua auto, nei pressi di località boschive del Basso Molise. L’osservazione, il pedinamento, l’individuazione ed i militari hanno identificato la persona già nota alle forze dell’ordine controllando all’interno della sua auto. La perquisizione ha permesso di trovare un fucile doppietta, calibro 12, privo di marca e matricola abrasa nonché un coltello dalle medie dimensioni. Una volta trovata l’arma, i militari hanno esteso le ricerche anche al resto della vettura trovando 16 cartucce dello stesso calibro del fucile doppietta. Dopo aver trovato il fucile e i proiettili, i Carabinieri hanno perquisito l’abitazione rinvenendo quasi tre etti di polvere da sparo, altre cartucce cal. 16 “a pallini”, nonché materiale per il confezionamento e munizionamento illegale.