Tra gli eventi speciali della 5° Festa della Mela – Edizione Esperienziale di Castel del Giudice del 15 e 16 ottobre 2022, domenica mattina, alle 11:00, nella sala conferenze di Borgotufi, l’albergo diffuso del paese alto molisano al confine con l’Abruzzo, si terrà il convegno “Il turismo natura nell’Appennino. Una opportunità per le Green Communities”. Nel Comune di Castel del Giudice si torna a parlare di un tema fondamentale per lo sviluppo delle aree interne appenniniche: la Green Community, strategia territoriale che ha l’obiettivo di rivitalizzare le comunità rurali e montane in chiave di sostenibilità ambientale, attraverso un uso efficace ed efficiente delle risorse naturali, creando un contesto che favorisca politiche di investimento a sostegno delle zone marginali, con attività a basso impatto ambientale, agricoltura di qualità, filiere virtuose del bosco, energie rinnovabili, efficientamento energetico.

Al convegno, introdotto dal sindaco di Castel del Giudice Lino Gentile, dal presidente di Legambiente Molise Andrea De Marco e dal presidente nazionale dell’Uncem Marco Bussone, interverranno: il direttore del Gal Alto Molise Mario Di Lorenzo, il presidente di Abruzzo Innovazione Turismo Dario Colecchi, il presidente dell’Assomab Marco Giordano. Altri approfondimenti saranno a cura di: Guido Angelilli, sindaco di Pacentro, Antonio Carrara, sindaco di Pettorano sul Gizio, Massimo Pillarella, direttore del dipartimento valorizzazione ambiente e risorse naturali della Regione Molise. Coordina il responsabile aree protette e biodiversità di Legambiente Antonio Nicoletti.

Da poco sono stati pubblicati gli esiti del Bando PNRR sulle Green Communites, che ha premiato il progetto di 16 comuni alto molisani con Agnone capofila: un’area di 543 chilometri quadrati, premiata per l’utilizzo equilibrato di acqua, boschi e paesaggio. Mentre ammontano a 2,6 milioni di euro le risorse previste nel progetto caratterizzato da nove ambiti tematici, i più rilevanti riguardano la gestione del patrimonio forestale, il turismo e la mobilità sostenibile, l’efficientamento energetico. Saranno presenti anche diversi sindaci e rappresentanti istituzionali abruzzesi. Il Comune di Castel del Giudice punta alla collaborazione territoriale e alla progettazione condivisa oltre i confini regionali. Con enti abruzzesi, ha presentato di recente un progetto PNRR sullo sviluppo turistico della “Montagna Italia”.

«Turismo sostenibile, ambiente e lotta allo spopolamento: sono questi alcuni degli obiettivi principali delle Green Communities – spiega il sindaco di Castel del Giudice Lino Gentile -. Il convegno è un’opportunità per confrontarsi sui vantaggi che ci sono per i comuni e la nostra area interna per implementare strategie che vadano a sostenere la collaborazione interistituzionale e la gestione associata dei servizi dei comuni, servizi che possano garantire alla cittadinanza lavoro attraverso l’utilizzo di capitale naturale. I piccoli territori, le aree interne, possono diventare modelli su cui sperimentare strategie ecosostenibili per lo sviluppo dell’Appennino, anche in ottica turistica».