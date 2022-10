Contributo economico per cittadini affetti da malattie rare, al Comune di Trivento le domande per la fornitura di farmaci. La Regione Molise con D.G.R. n. 273 del 10.08.2022 ha destinato, per il corrente anno, risorse finanziarie finalizzate a riconoscere un contributo economico straordinario in favore dei cittadini affetti da patologie rare e in condizione di fragilità sociale per la fornitura dei farmaci di fascia C. Requisiti di accesso al contributo economico: a) essere affetti da patologia rara, di cui all’elenco allegato al D.P.C.M. 12/01/2017; b) essere in possesso di idonea documentazione rilasciata dal SSN che attesti l’indispensabilità e “l’insostituibilità” dei farmaci di fascia C per i quali si chiede il contributo; c) essere residenti nella Regione Molise; d) essere in condizione di fragilità sociale, con ultima dichiarazione ISEE pari o inferiore a € 20.000,00. Modalità di presentazione della domanda I cittadini residenti nel Comune di Trivento, in possesso dei suddetti requisiti possono presentare istanza di contributo, corredata dalla documentazione sanitaria attestante l’indispensabilità e insostituibilità dei farmaci di fascia C, della dichiarazione ISEE in corso di validità e dei giustificativi di spesa dei farmaci dei quali si richiede il rimborso, utilizzando esclusivamente l’apposito modulo scaricabile dal sito istituzionale dell’Ente www.comune.trivento.cb.it oppure in distribuzione presso l’Ufficio sociale comunale. L’Ufficio Sociale comunale, ricevute le istanze, provvederà, previa verifica del possesso dei requisiti soggettivi del richiedente, a richiedere alla Regione Molise il trasferimento delle risorse occorrenti ai fini dell’erogazione del contributo economico straordinario. La Regione Molise, acquisite le istanze dei Comuni, provvederà ad erogare entro il 2022 tutte le richieste che perverranno entro il 20 novembre 2022, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Dovendo il Comune inviare la richiesta di contributo entro la data succitata verranno prese in considerazione le istanze che perverranno al protocollo dell’Ente entro il giorno 14.11.2022. Tutti i riferimenti dell’avviso, compreso il modulo di domanda, sono reperibili sul sito dell’Ente.