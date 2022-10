Sempre pronto ad aiutare il prossimo, sapeva ascoltare dava consigli e aveva una sensibilità particolare per la giustizia.” questo era Domenico Farina per tutti Mimmo e con queste parole lo ha voluto ricordare Don Timoteo Limongi che lo conosceva bene, insieme a lui a celebrare i funerali Don Costantino Di Pietrantonio.

Domenico Farina è stato strappato alla vita a 50 anni dopo 5 mesi dall’incidente stradale che lo ha visto coinvolto, mentre era in sella alla sua bici e si è schiantato contro un camion parcheggiato lungo la strada.

“Cinque mesi d’agonia quelli vissuti da Mimmo-ha detto Don Timoteo durante l’omelia- non so se fatti nella lucidità, se cosi fosse dovevano fare ancora più male, perché in quella incapacità di muoversi avvertiva l’inutilità di fare quello che prima faceva sempre con amore.

Anche i giusti sono provati dalla sofferenza-ha continuato don Timoteo, ma non è questa la volontà di Dio. Dio è per la vita, non per la morte. Ma non finirà in un nulla, perché di Mimmo rimarranno le sue idee la sua vita e suoi esempi.

Ora per lui si aprono le porte del paradiso con lui i suoi angeli custodi la mamma e il papà.”

Tante le persone che hanno affollato la chiesa di Sant’Antonio per dargli l’ultimo saluto, presenti alcuni rappresentanti dell’ordine degli avvocati, delle associazioni, Mimmo era conosciuto anche come ideatore e responsabile del Kimera Film Festival, che si teneva ogni estate a Termoli.

Al termine della celebrazioni alcuni amici hanno voluto lasciare un ricordo di Mimmo: “Di te mi rimarrà solo una foto,la tua gentilezza, la tua modestia. La speranza che persone come Mimmo possano salvare l’umanità.” ha detto Maria Luciani dell’università delle Tre Età.

“A noi che soffriamo per questo distacco non venga meno la speranza che un giorno ci ritroveremo ancora insieme. Ora vai tranquillo Mimmo. Con la certezza che anche i compagni vanno in paradiso.” l’amico Gino ha voluto salutare così per l’ultima volta Mimmo.