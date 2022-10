L’offerta turistica italiana in vetrina nella fiera internazionale dedicata al settore, a Rimini. Al Travel Experience il Molise si è segnalato con molte presenze allo stand della Regione. Apprezzata la gastronomia, con migliaia di pietanze servite nella sola giornata di inaugurazione. Tanti anche i depliant distribuiti per illustrare le le peculiarità paesaggistiche, storiche, artistiche e architettoniche, i percorsi del gusto. Piu’ di qualcuno, è stato riferito, ha lasciato lo spazio espositivo dicendo che il Molise sarà la meta della vacanza di quest’anno.

Diversi gli incontri con i tour operator. Oggi la chiusura dell’evento durato tre giorni.

L’assessore regionale al turismo, Vincenzo Cotugno, ha aperto il convegno sul “Turismo di ritorno”, con il quale – ha detto – possiamo intercettare numeri importanti, perché sono tanti i molisani all’estero, considerando poi i numeri complessivi degli italiani che sono emigrati o di seconda e terza generazione.

Tanti i comuni molisani che hanno aderito alla rete. Secondo Cotugno occorre coordinarsi con progetti snelli e concreti predisponendo pacchetti per i molisani del mondo per poterli attrarre cosi’ da evitare lo spopolamento soprattutto delle aree interne”.

Durante l’incontro sono intervenuti la presidente dell’Associazione Borghi autentici Rosanna Mazzia, il responsabile della rete Destinazione sud Michelangelo Lurgi e alcuni sindaci presenti alla fiera di Rimini, come quelli di Castelpizzuto Carla Caranci e di Cerro al Volturno, Remo Di Ianni i quali hanno sottolineato l’importanza di una rete tra comuni per il Turismo di ritorno anche per permettere la riscoperta delle radici.