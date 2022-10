Riduzione dei consumi energetici, il Comune di Trivento unisce in un unico plesso scolastico la primaria e secondaria di primo grado. L’amministrazione comunale trignina ha manifestato la volontà di unire i due plessi in un’unica struttura scolastica presso la sede di via Acquasantianni, al dirigente dell’Ufficio scolastico regionale e al dirigente dell’Istituto omnicomprensivo “Nicola Scarano”. L’amministrazione comunale ha tra le sue priorità la riduzione immediata dei consumi energetici degli immobili adibiti ad uffici comunali, delle scuole, delle palestre e degli impianti di pubblica illuminazione – fanno sapere da via Torretta – tra le misure indispensabili da mettere in atto, per la riduzione immediata dei consumi energetici, vi è la riorganizzazione degli uffici e delle scuole che comprende la razionalizzazione dell’uso degli immobili comunali. In un’ottica di fattiva collaborazione e di rispetto delle scelte organizzative dell’ente, l’amministrazione ha manifestato la volontà, alla dirigente titolare dell’ufficio scolastico regionale e al dirigente scolastico dell’Istituto Omnicomprensivo “Nicola Scarano”, di unire in un unico plesso scolastico le classi della primaria e della secondaria di I^ grado presso l’edificio Nicola Scarano in Via Acquasantianni.