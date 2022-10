Assolto il primo compito istituzionale, per i deputati di Montecitorio, con l’elezione di Lorenzo Fontana alla presidenza della Camera, parte anche nel secondo ramo del parlamento la XIX legislatura.

In un emiciclo ridotto per più di un terzo rispetto al passato, anche i due rappresentanti del Molise, l’esordiente Elisabetta Lancellotta e il veterano Lorenzo Cesa hanno partecipato alla votazione. Eletto subito con i soli voti della maggioranza, Fontana è stato proclamato presidente con 222 voti.

La candidata del Partito democratico, Maria Cecilia Guerra, ha ottenuto 77 voti.

I candidati del Movimento cinque stelle e di Italia viva-Azione, Federico Cafiero De Raho e Matteo Richetti, hanno raccolto rispettivamente 52 e 22 consensi.

Subito un caso politico, invece, si è aperto con l’elezione di Ignazio La Russa alla guida di Palazzo Madama, sul quale sono confluiti una quindicina di franchi soccorritori del centrosinistra, i renziani maggiori indiziati che hanno prima provocato un vaffa evidentissimo che Berlusconi ha rivolta proprio a La Russa e poi la colorita espressione di Claudio Lotito per il quale la maggioranza aveva combinato un casino.

Da ora in avanti, il commento all’unisono dei quattro parlamentari molisani, la lavoro nell’interesse dei cittadini che rappresentiamo. Superata l’emozione della prima volta, Lacellotta, Della Porta, Cesa e Lotito hanno ribadito il loro impegno verso il cosiddetto Decreto Molise. Prima di tutto portare a casa l’azzeramento del debito accumulato nella sanità. Se ne parlerà tra qualche giorno non appena giurerà il primo governo Meloni.