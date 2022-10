Share on Twitter

Share on Facebook

Il nuovo P.O. 2022-2024, reso noto ad elezioni politiche archiviate – hanno detto i consiglieri di centrosinistra al comune di Campobasso Chierchia, Salvatore, Trivisonno e Battista – ci lascia sconcertati e sconfortati: a fronte della attuale disastrata situazione, peraltro ben evidenziata nella premessa del nuovo P.O., nonché della possibilità di disporre dei fondi straordinari del PNRR, non solo non c’è traccia di una inversione di tendenza, ma, addirittura, si operano ulteriori tagli di servizi, specialistiche e nosologie nei presidi ospedalieri, con l’ulteriore grave indebolimento, questa volta formalmente programmato, della rete della emergenza-urgenza regionale, con invio dei pazienti più gravi (con ictus e politraumi) agli ospedali di altre regioni (Pescara e Napoli in particolare) e, dunque, con impossibilita’, al di la’ di ciò che si legge nel P.O., di dare risposte celeri ed efficaci alle patologie tempo-dipendenti più gravi”.

Nelle more di un approfondimento della bozza predisposta dal Presidente/Commissario Toma per i Ministeri competenti – hanno continuato gli esponenti di centrosinistra a Palazzo San Giorgio – ed a fronte del silenzio imbarazzante di assessori e di gran parte dei consiglieri regionali di centrodestra, chiederemo formalmente al Sindaco di Campobasso di promuovere una mobilitazione di tutti gli amministratori locali molisani, affinché si chieda ai Ministri che verranno a breve incaricati, anche e soprattutto attraverso la delegazione Parlamentare di centrodestra, la deroga alla normativa Balduzzi e la modifica immediata di un atto che rappresenta l’ulteriore grave colpo alla Sanità Pubblica molisana e che determina la gravissima violazione del diritto alla vita, prima ancora che alla salute, dei cittadini molisani”.