Notoriamente, nella località Le Piane di Isernia, nell’arco di tutta la giornata, molte persone e famiglie con minori si recano per una passeggiata o per praticare sport. Domenica mattina, ad una giovane donna che stava facendo una passeggiata approfittando della bella giornata di sole si è avvicinata una autovettura, guidata da un giovane uomo con i pantaloni abbassati che, mostrandole i genitali, esibiva una pratica di autoerotismo. Immediata la fuga e l’allarme al 112. Nonostante il tempestivo arrivo dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Isernia, sul posto, non è stata rinvenuta alcuna traccia dell’autovettura ma le indagini successive, caparbiamente condotte dagli uomini dell’Arma, hanno permesso di identificare il presunto autore del gesto che veniva deferito alla locale Procura della Repubblica per atti osceni in luogo pubblico abitualmente frequentato da minori.

Sono in corso ulteriori accertamenti tesi a verificare se si sono verificati simili atti in precedenza ed i Carabinieri invitano la cittadinanza a denunciare eventuali episodi che si possano essere verificati.