Share on Twitter

Share on Facebook

Tanti percorsi sportivi per il benessere psicofisico e per il valore educativo che le discipline trasmettono, il Coni Molise offre ai detenuti penitenziari molisani la possibilità di svolgere diversi sport all’interno del carcere. Presentato il progetto nella casa circondariale di Larino, da dove l’iniziativa parte, in fase sperimentale, prima di arrivare a Campobasso e Isernia. C’era il presidente del Coni Molise, Vincenzo D’Angelo, la direttrice del carcere di Larino Rosa La Ginestra e i rappresentanti delle varie federazioni.

I detenuti avranno la possibilità di fare sport, dal calcio alla pallavolo, dal rugby alle arti marziali, fino all’attività funzionale, a corpo libero. Anche l’equitazione. Entusiasmo tra i detenuti di Larino, che nella giornata di presentazione del progetto, hanno già sperimentato nel concreto le discipline che li vedranno all’opera già da novembre.