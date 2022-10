Nell’ambito delle politiche giovanili del Comune di Isernia, continuano la serie di corsi online implementati da Microfinanza srl in partenariato con il Comune e con l’Ambito territoriale e sociale di Isernia rivolti in particolare ai NEET, giovani sotto i 30 anni che non studiano e non lavorano.

Il prossimo percorso formativo è incentrato principalmente sullo sviluppo di una comprensione di sé stessi e sullo sviluppo di un CV meglio orientato alla ricerca del lavoro.

I moduli affrontati saranno i seguenti:

* “Business model” personale

* Self assessment e mappatura delle proprie competenze

* Educazione finanziaria di base, per l’inserimento nel mondo del lavoro e la gestione delle risorse e del risparmio

* CV e ricerca di lavoro (compreso il tema dell’intelligenza artificiale e gli strumenti per “raccontarsi”, oltre che le opportunità per i giovani in Europa).

Le date del calendario sono le seguenti:

1) 15 Novembre – dalle 15.00 alle 18.00 2) 16 Novembre – dalle 15.00 alle 18.00 3) 17 Novembre – dalle 15.00 alle 18.00 4) 22 Novembre – dalle 15.00 alle 18.00 5) 23 Novembre – dalle 15.00 alle 18.00 6) 24 Novembre – dalle 14.30 alle 17.00

7) 25 Novembre – dalle 14.30 alle 17.00

Totale ore di lezione: 20

Di seguito trovate il link per la registrazione al percorso: https://forms.gle/pt1vDRuVMUbxnGxKA (Le iscrizioni rimangono aperte sino al 14 Novembre).