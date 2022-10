Ha aperto la porta di casa ed è uscito per spacciare. Ha incontrato un amico e insieme hanno cominciato il solito giro nelle zone di ritrovo dei tossici.

I due però, si sono imbattuti in una pattuglia della Polizia: uno è scappato mentre l’altro, un 19enne di Isernia, è stato arrestato dagli agenti. Il giovane si trovava già agli arresti domiciliari per furto. Ad agosto era stato infatti sorpreso dai Carabinieri di Isernia mentre cercava di rubare auto e motorini insieme a un complice, un minorenne.

Ma il 19enne, con numerosi precedenti, ha varcato la soglia di casa per spacciare ed è stato beccato dalla Squadra Mobile di Isernia.

Nel corso della successiva perquisizione la Polizia ha trovato diverse dosi di hashish, nascoste nella sua camera da letto, destinate al mercato dello spaccio cittadino.

Il Gip del Tribunale di Isernia ha sostituito i domiciliari con la detenzione in carcere e il giovane si trova ora a Ponte San Leonardo, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Per il complice è scattata la denuncia a piede libero.