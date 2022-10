Sono 143 i nuovi casi in Molise, su 539 tamponi processati, con il tasso di positività al 26,5%. E’ quanto emerso dall’ultimo bollettino Asrem che riporta anche tre ricoveri in Malattie infettive ed una dimissione dallo stesso reparto. Al Cardarelli, gli ospedalizzati per Covid sono 10, mentre i guariti sono 27. Gli attualmente positivi in regione sono 4.265.