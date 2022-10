Da Campobasso Potenza del 24 aprile alla sfida dei rossoblu di domani all’Isernia il passo è stato davvero troppo breve. Il presente consegna al Campobasso la struttura di selva piana; questa già è diventata una notizia da qualche settimana a questa parte e l’Isernia di De Bellis come avversario sia della sesta di andata che della lotta per il primato. Di Meo ha evitato la Coppa a tutti coloro che domani presumibilmente saranno in campo dal primo minuto. Nell’ambiente rossoblu si percepiva a Guglionesi l’importanza del match che, in caso di vittoria di una delle due, potrebbe consentire già un primo distacco di tre punti, tutt’altro che irrilevante nel campionato di eccellenza. Nel corso delle prime cinque di campionato pochi sono stati i cambiamenti reali fatti dall’allenatore di Trani. La sensazione è che anche in difesa si vada verso una linea a quattro con da destra Martino, Ioio, Cavallini e Colombo. Attacco rossoblu giovane e valido: Franchi, Fruscella e Lombari garantiscono corsa e gol. In tre hanno segnato sedici gol in cinque giornate.

Da parte isernina: anche Panico realizza gol a grappoli. Dodici nel primo scorcio di torneo. Da tenere d’occhio tutto il complesso pentro secondo alcuni oggi piu’ rodato del Campobasso; secondo altri, meglio i rossoblu alla distanza. Solo il campo potrà essere il giudice supremo a riguardo. De Bellis non avrà il difensore infortunato Pesce. Anche il tecnico biancoceleste ha applicato un ampio turn over nella sfida di Coppa Italia contro il Vairano. In sostanza, è per entrambe il primo vero test impegnativo dopo cinque partite vinte abbastanza in scioltezza. Campobasso destinato a giocare di sabato per le prossime settimane sia contro Ururi che a Campomarino. In mezzo ci sarà il ritorno di Coppa del ventisei. Previsto un buon pubblico domani per il ritorno dei rossoblu a selva piana. Dalle 15:00 Campobasso – Isernia verrà diretta dal signor Zito di Rossano