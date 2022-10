Riparte da Cesena il cammino del Cus Molise. Quarta giornata nel torneo di A2, sfida interessante per i ragazzi di Sanginario contro il team emiliano imbattuto in avvio di torneo. I bianconeri hanno ottenuto due pareggi in trasferta, Italpol Roma e Lazio, ed un successo tra le mura amiche contro il Mantova. Un avversario forte che può contare sulla forma smagliante del pivot Cristian Gardelli, autore di ben sei reti in avvio di stagione. Un avversario nuovo, se vogliamo, considerato che nei tre anni precedenti in A2 ed in serie B, il Cus non ha mai affrontato il Cesena. Mister Sanginario riparte dalla prestazione contro la Lazio e da una settimana in più di lavoro che ha permesso di ottimizzare la condizione atletica. Il Cus potrà dire la sua anche in questa stagione, a patto di mantenere altissima la concentrazione. L’obiettivo play off è possibile anche in questa stagione, la squadra ha la giusta esperienza per confermarsi ad altissimi livelli. Non è un’ossessione sia chiaro, il Cus viene da molto lontano: la programmazione, il budget, la competenza, sono questi gli elementi che hanno contraddistinto il lungo percorso della società e oggi affrontare il tema play off è un atto consapevole. Sul calendario segnaliamo che la gara tra Cus Molise e Genzano, rinviata sabato scorso per la convocazione degli atleti in nazionale, sarà recuperata martedì 8 novembre, mentre mercoledì prossimo, 19 ottobre, si giocherà la coppa della divisione sempre contro il Genzano, al Palaunimol, con fischio d’inizio alle 19.00.

Seconda giornata nel campionato di C1 regionale. Turno di riposo per lo Sporting Campobasso, i rossoblu di Pietrunti osservano la sosta imposta dal calendario dopo il successo maturato nella gara d’esordio contro il Futsal Aesernia. Caddeo e compagni sono i grandi favoriti del girone A e della vittoria finale, in compagnia del Torremaggiore impegnato nel raggruppamento B. Avvio negativo per la Chaminade, la squadra rossoblu ha perso all’esordio contro il Miranda, domani i campobassani esordiranno in casa contro il Caraceno con l’obiettivo di ottenere il primo successo in campionato.