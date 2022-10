Presidente di seggio elettorale e scrutatori, domande aperte al Comune di Trivento. L’amministrazione comunale di Trivento fa sapere che sono aperte le domande per presidenti e scrutatori di seggio elettorale. Albo unico per le persone idonee all’Ufficio di scrutatore di seggio elettorale. Gli elettori in possesso dei requisiti di idoneità, che intendono proporre la loro iscrizione all’Albo sono invitati a presentare apposita domanda entro il mese di novembre 2022. Tra i requisiti, essere elettore del Comune, essere in possesso almeno del titolo di studio della scuola dell’obbligo. Albo delle persone idonee all’ufficio di presidente di seggio elettorale. Gli elettori in possesso dei requisiti di idoneità, che intendono proporre la loro iscrizione all’Albo sono invitati a presentare apposita domanda entro il mese di ottobre 2022. Tra i requisiti, occorre avere un diploma, essere elettore del Comune, non aver superato il settantesimo anno di età. Tutte le informazioni utili e i moduli per le domande, è possibile reperirle sul sito dell’Ente.