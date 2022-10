“Siamo ben consapevoli che governeremo l’Italia nel periodo storico tra i più difficili dopo la seconda guerra mondiale. Per questo motivo, servirà massimo impegno, dedizione e abnegazione da parte di tutti. Bisognerà ragionare per il bene del Paese e degli italiani. Il cittadino dovrà tornare a essere al centro degli interessi della politica, perché noi siamo chiamati a migliorare la qualità della vita di ogni singola persona. Dovremo riavvicinare la politica ai cittadini e viceversa”. Così’ la neodeputata molisana di Fratelli d’Italia Elisabetta Lancellotta in occasione dell’insediamento del nuovo Parlamento.

“La rappresentanza parlamentare molisana – prosegue – lavorerà a stretto contatto, perché l’elettorato ha premiato la proposta del centrodestra e non vogliamo deludere nessuno. Sanità, infrastrutture, viabilità e ripresa del settore produttivo sono capisaldi su cui impegnarci nell’ambito del cosiddetto Decreto Molise, per far risollevare le sorti della nostra regione. Faremo sentire la nostra voce sui tavoli romani, perché il Molise ha le potenzialità per poter tornare a essere quella regione che era stata pensata da chi lavorò per l’autonomia. Occorrerà percorrere il giusto percorso per restituire dignità al Molise – conclude – e far sì che i giovani possano ancora credere nella propria terra”.