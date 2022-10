“Con Fratelli d’Italia governeremo il Paese in uno dei momenti più difficili dal Secondo dopoguerra, se non il più complicato, sotto ogni punto di vista: economico, geopolitico e sociale. Ma siamo pronti e c’è la giusta voglia di portare avanti una politica per gli italiani. Sono fiducioso che potremo dare una sterzata al nostro Paese e voglio portare avanti la mia attività per quel fine superiore che si chiama collettività”. Lo afferma il neosenatore molisano di Fratelli D’Italia Costanzo Della Porta in occasione della prima seduta del nuovo Parlamento. “Il Decreto Molise – prosegue – sarà il punto di riferimento per la delegazione parlamentare molisana. Il nostro obiettivo sarà quello di restituire a tutti i molisani una sanità pubblica di qualità, ma lavoreremo per porre l’attenzione sul Molise sui temi riguardanti la viabilità interna, a scorrimento veloce e sulle infrastrutture, conditio sine qua non per il rilancio del mondo produttivo e imprenditoriale”. Sull’elezione alla presidenza di Palazzo Madama di Ignazio La Russa infine commenta: “Abbiamo eletto un politico di spessore e di grande esperienza, abbiamo trovato l’intesa sulla persona giusta”.-