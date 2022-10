L’avvocato tributarista Franco Mancini è stato nominato, all’unanimità, Presidente del Collegio Sindacale della Cassa Nazionale Forense, Ente che si occupa della previdenza e dell’assistenza dei suoi circa 245 mila iscritti.

L’avvocato campobassano, già nominato sindaco per il quadriennio 2018-2022, è stato confermato, per il quadriennio 2022-2026, su designazione del Consiglio Nazionale Forense.

A seguito di decreto di nomina della Ministra Cartabia, il nuovo Collegio è composto dai membri riconfermati dal CNF, Mancini e Beniamino Palamone, del Foro di Potenza, e dai nuovi membri designati dai Ministeri Vigilanti: il dott. Salvatore Bilardo, Direttore Generale dell’Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni (già componente dei collegi sindacali di Inarcassa e della Cassa del Notariato), su designazione del MEF; la dr.ssa Simona Bonomelli, Presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Bergamo, Tesoriera Nazionale dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti, su designazione del Ministero del Lavoro; il dott. Giovanni Grazzini, Commercialista e Revisore di importanti gruppi imprenditoriali, su designazione del Ministero della Giustizia.

La Cassa Forense vanta un patrimonio di oltre 16 miliardi di euro; ha conseguito, nel 2021, un avanzo di amministrazione di oltre 1,3 miliardi di euro; annovera circa 280 dipendenti; conta partecipazioni in enti e società di grande rilievo, quali la Banca d’Italia, Generali, Leonardo, ENEL, ENI, Poste Italiane, Unicredit, Intesa San Paolo.

Attraverso il suo Fondo Immobiliare, possiede immobili ad Amsterdam, Parigi, Berlino, Londra, Milano, Roma.

La Fondazione è stata guidata per vari anni dall’avvocato Nunzio Luciano ed ora il prestigioso incarico conferito all’avv. Franco Mancini segna un ulteriore e significativo riconoscimento nazionale all’Avvocatura molisana.