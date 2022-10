Bollette degli immobili triplicate, costi dell’energia alle stelle. Come famiglie e imprese, anche i Comuni, tra slalom e salti mortali, sono chiamati a far quadrare i conti dei bilanci pesantemente scossi dai rincari delle ultime settimane. Non basta solo spegnere le luci qualche ora prima, come consigliato dall’Unione Europea, ma servono interventi forti che siano in grado di dare risposte concrete. Ne è certo il Presidente molisano dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani Pompilio Sciulli. “L’entrata in conto corrente deve arrivare dallo Stato che deve aiutare i Comuni. Si dovrà mettere mano per forza di cose all’FSC, il fondo tramite il quale lo Stato trasferisce ai Comuni. Nessun sindaco dovrà far fronte a questa situazione alzando le tasse ai cittadini, per questo ci batteremo fortemente come ANCI” ha spiegato.

Il Presidente ANCI Molise ha sottolineato che, se per far fronte alle spese i Comuni dovessero agire da soli, troverebbero grandi difficoltà nel garantire risorse da destinare alle emergenze. E qui la richiesta di Sciulli al nuovo Governo che si insedierà, garantire sostegno prima che per i piccoli centri la situazione diventi ingestibile. “I Comuni devono approvare i bilanci, è chiaro che ci sarà una presa di posizione forte dell’ANCI. Penso che dalla nostra prossima conferenza dei Presidenti nascerà un documento molto pragmatico che dovrà essere necessariamente attenzionato. Abbiamo chiesto udienza ai Ministeri competenti che si troveranno ad affrontare il problema dei rincari” ha commentato.