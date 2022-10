I commessi di Camera e Senato li riconoscono da lontano, perché sono quelli che si guardano in giro e per lo più rivolgono lo sguardo verso i soffitti affrescati dei saloni di Montecitorio e Palazzo Madama.

Tutta nuova la delegazione parlamentare molisana all’esordio della legislatura, subito impegnata per l’elezione della seconda e terza carica istituzionale dello Stato.

Claudio Lotito, seduto a pochi posti da Berlusconi, e Costanzo Della Porta hanno partecipato al Senato alla votazione e all’elezione del presidente, Ignazio La Russa.

Per entrambi è stata la prima volta: emozionante – ha dichiarato il sindaco di San Giacomo degli Schiavoni, entrare a palazzo Madama da senatore, a coronamento di un percorso politico coerente lungo 30 anni.

Ho bene a mente – ha aggiunto Della Porta – il ruolo per il quale i molisani mi hanno votato per fare qualcosa di concreto per il nostro territorio.

Dopo aver salutato Berlusconi – che lo ha voluto a palazzo Madama nelle file di Forza Italia – Claudio Lotito ha ribadito la volontà di perseguire con il Decreto Molise gli interessi dei cittadini molisani ai quali vanno garantiti gli stessi diritti e pari dignità di quelli delle altre regioni.

Anche per Elisabetta Lancellotta, nell’altro ramo del Parlamento, è stato il giorno dell’esordio. L’ingresso a Montecitorio per la giovane deputata isernina è stato emozionante: il tempo di metabolizzare le emozioni – ha commentato – e subito è emersa la volontà di rappresentare la meglio il Molise e lavorare per tentare di lavorare per il bene del Paese. Almeno per ora rimarrà capogruppo di Forza Italia anche in consiglio comunale a Isernia. Per Lorenzo Cesa, invece, si è trattato di un ritorno tra i banchi di Montecitorio. I due deputati molisani saranno impegnati domani nell’elezione del presidente della Camera.