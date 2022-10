Storia, archeologia, arte, musica, cultura, paesaggi, mare, montagna, collina, tradizioni, cibo. L’Italia è caratterizzata dal meglio di tutto questo e non a caso è chiamata il Bel Paese, meta ambita dai turisti di tutto il mondo. Ogni regione ha le sue peculiarità e unicità. A Rimini è stata inaugurata Travel Experience. Fiera e manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo e la commercializzazione della sua offerta nel mondo.

Grande la curiosità e l’interesse per lo stand del Molise con, in poche ore, lunghe file davanti allo spazio espositivo.In poche ore,fanno sapere i responsabili, migliaia i depliant della regione consegnati per spiegare monumenti e percorsi naturali, nonché gli itinerari del gusto. Le bontà culinarie hanno letteralmente conquistato i visitatori: pasta, formaggi, il tartufo. In due ore dall’apertura dello stand servite circa 1000 persone che hanno apprezzato piatti di salumi, caciocavallo, pecorino, polenta e tartufo, pizza di mais della tradizione, pasta con pomodoro di montagna, pane casereccio con olio extravergine di coillina, Tintilia e biscotti. Piatti preparati dallo chef Filindo Russo. A Curare il menu’ il Consorxzio Cibi Molisani

A Rimini è arrivata la delegazione molisana per l’inaugurazione. “Per il secondo anno consecutivo torniamo a questo evento – ha detto l’assessore regionale Vincenzo Cotugno – il Molise conferma i passi in avanti con mirate operazioni di marketing territoriale e presenze alle principali fiere del turismo nazionale”. L’evento per promuovere incontri con stakeholder e buyer per incrementare i pacchetti per il mercato turistico globale. L’Azienda autonoma di soggiorno e turismo, ha partecipato a un incontro con il ministero del Turismo e con la Camera di Commercio della Svizzera con la quale si erano già intessuti rapporti alla Bit 2022 di Milano.