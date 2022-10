L’associazione Italia Nostra Campobasso ha lanciato l’allarme sullo stato di precarietà in cui si trovano molte strade della regione, in particolare quelle che collegano i comuni di Torella del Sannio, Duronia, Molise, Fossalto, Pietracupa alla Fresilia e alla Fondovalle del Biferno. “Su queste strade – è la denuncia di Gianluigi Ciamarra, presidente dell’associazione – non solo il manto stradale è completamente sconnesso, ma manca la segnaletica orizzontale, non ci sono guard rail e ai bordi c’è tanta di quella vegetazione che rende la guida pericolosa, soprattutto di notte e in caso di pioggia o neve”. Da qui l’invio di una nota a tutti gli enti competenti affinché intervengano con urgenza.