Una sentenza che ha fatto discutere quella emessa dal Tribunale Civile dell’Aquila riferita al crollo di un palazzo in via Campo di Fossa, in centro, in cui morirono 24 persone sulle 309 complessive per il terremoto del 2009.

In un passaggio chiave si legge: “È una colpa, per le vittime sotto le macerie del crollo, non essere usciti di casa dopo due scosse di terremoto molto forti che seguivano uno sciame sismico che durava da mesi”.

Duro il post su facebook di Laura Ciolli, sorella di Danilo Ciolli, universitario molisano morto nella casa dello studente, una delle sei vittime della nostra regione. “Il 30 Marzo 2009 ero a L’Aquila – ha scritto – in piazza Duomo. Sono stata in fila 2 ore e 45 minuti insieme a Danilo, per parlare con esponenti della protezione civile. La nostra domanda fu chiara: “dobbiamo andare via?” La risposta fu:” no, ragazzi, è tutto ok, l’energia si sta liberando piano piano. Non si possono prevedere i terremoti, ma possiamo certamente rassicurarvi. Il periodo più difficile è passato. Vergognatevi – ha continuato Laura Ciolli sempre nel post – oggi, li avete uccisi tutti, un’altra volta”.

“Ci tengo a specificare – ha aggiunto – che la mia famiglia non si è costituita parte civile e non ha chiesto forme di risarcimento. È sempre stata nostra premura solo ricordare Danilo nel modo più dolce che possa esistere. Resta l’assurdità di una sentenza incredibile, che – ha concluso Laura Ciolli – toglie valore a chi non c’è più e speranza a chi rimane, soprattutto a chi, come i membri delle Associazioni e dei Comitati vittime, continua a parlare di prevenzione e di sicurezza. E facendolo parlano anche per tutti noi”.