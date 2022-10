Modena celebra il compleanno di Luciano Pavarotti. Doppio concerto al Teatro Comunale con la soprano originaria di Trivento, Iolanda Massimo. A partire dalle ore 18.30 di oggi, 12 ottobre 2022, a seguire alle ore 21.00, presso il Teatro comunale di Modena si terranno ben due concerti per celebrare l’anniversario della nascita del grande maestro ed emblema del Canto italiano, Luciano Pavarotti. Tra i protagonisti della grande serata, il talento originario di Trivento, la soprano Iolanda Massimo. Un’altra tappa importante per lei, sempre più affermata tra i big della musica lirica. Iolanda Massimo – si riporta sulla pagina de ilbelcantoritrovato.it- ha studiato pianoforte e canto lirico al Conservatorio Lorenzo Perosi di Campobasso diplomandosi con il massimo dei voti e menzione accademica sotto la guida del mezzosoprano Claudia Marchi. Prima degli studi vocali, si diploma come ballerina classica alla Royal Academy of Dance di Londra. Ha perfezionato la sua carriera artistica sotto la guida di Richard Barker e successivamente viene selezionata dal soprano Raina Kabaivanska per partecipare alla sua masterclass di tecnica vocale e interpretazione tenuta a Modena. Nel 2021 ha partecipato, come allieva effettiva, all’Accademia Rossiniana Alberto Zedda, perfezionando il repertorio rossiniano con Ernesto Palacio. A luglio 2021 ha debuttato al Teatro Rossini di Pesaro i ruoli di Corinna e Delia ne Il Viaggio a Reims per il Rossini Opera Festival. A novembre 2021 è stata vincitrice del Primo Concorso Internazionale di Canto “Voce all’Opera-Giancarlo Aliverta” a Milano, ottenendo il Premio Speciale dell’Accademia del Belcanto “Rodolfo Celletti” di Martina Franca. A Gennaio 2022 vince la selezione per l’Accademia di Alto Perfezionamento del Teatro Carlo Felice di Genova perfezionando il suo repertorio con Francesco Meli, Michele Pertusi, Rosa Feola, Chris Merritt e Roberto De Candia. A giugno 2022 debutta al Teatro Carlo Felice il ruolo di Fiorilla ne Il Turco in Italia di Rossini sotto la direzione di Sesto Quatrini. A luglio 2022 è soprano solista nello Stabat Mater di Dvořák per il Nervi Music Festival sotto la direzione di Claudio Marino Moretti.