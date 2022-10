Un incidente stradale si è verificato ieri sera pochi minuti prima delle 20 sulla Fondovalle Tappino, all’uscita di Campobasso. Per cause in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine due auto si sono scontrate all’altezza dell’incrocio per Colle dell’Orso. Nello impatto due ragazze di 19 e 24 anni sono rimaste ferite e dopo essere state soccorse dal 118 sono state trasportate al ospedale Cardarelli. Una è arrivata in ospedale in codice rosso, l’altra, meno grave, in codice verde. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i Vigili del fuoco. Il traffico ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso dei feriti e la successiva rimozione dei mezzi coinvolti.