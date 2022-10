E’ in corso anche a Campobasso il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, che dal 2018 è diventato annuale e non più decennale. Il Comune capoluogo ha istituito un Ufficio di censimento ed un Centro di rilevazione, organizzando una rete per rilevare i dati con personale che si recherà direttamente dalle famiglie. Dall’amministrazione ricordano che per i cittadini è obbligatorio rispondere ai questionari del censimento, pena l’applicabilità delle sanzioni previste.