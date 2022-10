La sesta giornata di campionato, andata in archivio nello scorso weekend, ha registrato un cambio in testa alla classifica del Girone F. La prima posizione, infatti, è ora occupata dall’Avezzano che ha superato di misura il Chieti nel derby tutto abruzzese grazie al gol realizzato da Casolla al ventesimo del primo tempo. Dopo sei giornate di campionato il primo dato inequivocabile è che nel girone F regna il più totale equilibrio, naturalmente è presto per esprimere opinioni ma sembra non esserci una squadra ammazza campionato come lo sono state negli scorsi anni Campobasso e Recanatese. A testimonianza del contesto appena descritto, la classifica, molto corta, con ben otto squadre in tre punti. In questo clima di equilibrio sta trovando continuità il giovane Vastogirardi di mister Coletti che sta volando a gonfie vele con il secondo posto in solitaria. I numeri dei giallo-blu sono davvero importanti con cinque risultati utili consecutivi, di cui 4 vittorie ed un pareggio. Dopo il successo di Tolentino, gli alto molisani si sono nuovamente imposti domenica al Di Tella contro il Trastevere con il bellissimo gol di Gallo dopo pochi minuti. Ruggieri e compagni hanno amministrato il match, anche grazie all’inferiorità numerica dei laziali, non riuscendo però a chiudere la contesa. Diverse le palle gol sciupate dal Vastogirardi, con il rischio di compromettere poi una partita dominata. Lo sa benissimo mister Coletti cercando di migliorare questo aspetto nel lavoro settimanale. Domenica si viaggerà alla volta di Porto d’Ascoli. I marchigiani hanno perso la vetta del girone dopo la sconfitta rimediata sul campo del Matese. Finalmente è arrivata la prima vittoria della stagione per gli uomini di mister Urbano, un netto 4 a 1 in rimonta con lo scatenato Salatino autore di una doppietta. Le motivazioni in casa Matese erano troppo forti dopo il KO subito in casa del Trastevere. Una vittoria che porta un po’ di serenità per affrontare al meglio la settimana e preparare la trasferta in casa del Roma city. Obiettivo dei bianco-verdi sicuramente deve essere quello di avere un po’ di continuità e cercare di inanellare una serie utile di risultati.

Muove la classifica il Termoli, un pareggio che serve per il morale, meno per la classifica, i giallorossi restano in coda. Peccato perché i Termolesi erano andati, ancora una volta, in vantaggio ma non sono riusciti a portare a casa l’intera posta in palio. Rammarico soprattutto per come è arrivato il gol del pareggio della Vastese, su un cross lungo il portiere di casa ha calcolato malissimo il tempo di uscita ed è stato un gioco da ragazzi per Ricciardo mettere a segno a porta sguarnita. Calendario non semplice per gli uomini di Esposito che affronteranno in trasferta la capolista Avezzano, una gara da giocare al massimo soprattutto in un campionato molto equilibrato. La squadra è molto giovane ma sta lavorando nel migliore dei modi per colmare questo gap di esperienza, i segnali delle ultime tre giornate sono incoraggianti e l’obiettivo è quello di continuare su questa rotta e muovere passo dopo passo la classifica.