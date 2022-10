Nella giornata di ieri la nostra troupe ha rimesso piede a Selvapiana a distanza di quasi sei mesi dall’ultima volta. Le vicende dell’esclusione del Campobasso dalla Lega Pro ci hanno tenuto gioco forza a distanza dalla struttura. In effetti, c’era curiosità sul terreno di gioco che sabato ospiterà la gara tra i rossoblu e l’Isernia a partire dalle 15:00. Il manto erboso versa in discrete condizioni e l’addetto al campo, Goffredo Iorio, che sta lavorando alacremente da mesi, nonostante la mancanza assoluta di un sostegno da parte della vecchia società e varie problematiche strutturali relative, per esempio, all’impianto di irrigazione, ci ha garantito che entro sabato si registreranno ancora dei progressi. Il terreno non presenta buche o situazioni di irregolarità. Necessita di riacquisire il verde intenso, ma certamente è possibile giocarci una partita di calcio. Da lunedì partiranno i lavori sull’impianto di irrigazione a carico della società di Rizzetta. Dalla fine dello scorso campionato lo stesso curatore del campo ha dovuto fare di necessità virtù. La nota dolente riguarda il fossato che assomiglia più ad una giungla che ad un luogo di scolo delle acque. Le erbacce cresciute spontaneamente sono ormai divenute altissime e folte. A questo proposito, servirebbe un intervento da parte del comune capoluogo proprietario della struttura, che manca ormai da anni. I lavori stanno interessando il terreno di gioco, ma anche i distinti, la tribuna Monforte che appare priva di colorazioni rossoblu rispetto agli altri settori. Negli ultimi mesi, grazie ad un finanziamento concesso dalla regione e transitato dal comune, si sono installati nove tornelli agli ingressi dei distinti. Inoltre, a breve si provvederà pure all’apposizione dei seggiolini che andranno a delimitare i posti a sedere. Questi ultimi interventi porteranno la capienza fino a 14.000 spettatori, cioè il doppio di quella attuale. Chiaramente tali cifre sono spropositate rispetto al contesto calcistico attuale, ma Selvapiana a breve termine potrebbe tornare utile anche per altre tipologie di manifestazioni. La gara contro l’Isernia, fra le piu’ importanti del campionato, segnerà il ritorno del Campobasso nella sua tana calcistica dopo due interne giocate sul neutro di Riccia. La società ha fissato il biglietto di ingresso a cinque euro, probabilmente costerà un solo euro per i bambini. Una struttura certamente onerosa in ogni categoria, ma è lo stadio del Campobasso ed è giusto che la squadra giochi lì. In attesa di tempi e categorie migliori …..