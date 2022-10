A Gino Donatelli di Trivento la lettera di ringraziamento del presidente nazionale Sclerosi Multipla Francesco Vacca. Gino Donatelli, responsabile regionale dell’AISM, ha ricevuto la lettera di ringraziamento del presidente nazionale Francesco Vacca per il lavoro fin ora svolto, “grazie per ogni minuto del tuo impegno, grazie per tutte le energie che hai dedicato e che dedicherai alla nostra causa comune. Un mondo libero dalla SM si costruisce attraverso la partecipazione di tutti noi, insieme. E insieme abbiamo già̀ fatto tanto, perché́ il coinvolgimento e l’impegno diretto di ogni singolo Socio è una preziosissima energia che rende più̀ vicini i nostri traguardi. Continua a partecipare alle attività̀ e alla vita associativa! Stiamo facendo il possibile per mettere a punto strumenti e occasioni che rendano più̀ semplice e più̀ accessibile il coinvolgimento attivo di tutti noi, perché́ sappiamo che solo insieme è possibile crescere. Non smetteremo mai di ringraziarti – chiude Vacca – per tutto quello che hai fatto fino ad oggi e che continuerai a fare”.