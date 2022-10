Share on Twitter

Un aumento di 293 euro lordi nei prossimi quattro anni, i primi 153 euro in busta paga a partire dal primo gennaio.

Questa è stata la richiesta economica avanzata dai sindacati nazionali di categoria e dai rappresentanti sindacali aziendali nel corso dell’incontro che si è tenuto a Roma, che aveva come scopo proprio quello di presentare la piattaforma di rinnovo del contratto collettivo nazionale.

In un momento d’incertezza economica per le famiglie e in vista di altri rincari c’è la necessità, hanno sottolineato i sindacati, di tutelare i salari dall’inflazione.

Altra richiesta quella di una copertura piena dell’intero tasso d’inflazione nei prossimi mesi, anche in maniera retroattiva.

Oltre alla parte economica nella piattaforma, che dovrà essere sottoposta al voto dei consigli di fabbrica il prossimo 19 ottobre, c’è anche una parte normativa.

La richiesta è di rafforzare la formazione anche in vista della riconversione dello stabilimento di a Termoli per la produzione di batterie.

Servirà, dicono le sigle di categoria, migliorare lo smartworking e l’inquadramento professionale, stabilire tempi minimi di comunicazione di avviso per il richiamo al lavoro dalla cassa integrazione, prevedere delle indennità per le funzioni direttive, l’incremento dei fondi previdenziali e aumenti per i sabati lavorativi.