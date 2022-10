Richiesta di posticipo orario della corsa Campobasso- Trivento, il sindaco Corallo scrive all’ATM e al servizio Trasporti della Regione. Numerose sono state le segnalazioni da parte delle famiglie di molti studenti residenti nel Comune di Trivento che frequentano le scuole secondarie di secondo grado del capoluogo molisano, per le quali l’orario di uscita non permette di poter avvalersi della corsa cb027 in partenza dal terminal di Campobasso alle ore 13:20, se non con permesso speciale di uscita anticipata, creando difficoltà agli studenti stessi e ai docenti. Con la presente – scrive Corallo – si chiede di poter posticipare l’orario di partenza dalle ore 13:20 alle ore 13:30, in modo da permettere a tutti gli studenti, anche dei Comuni limitrofi, di utilizzare la corsa cb027 senza anticipare l’orario di uscita. Si precisa che il posticipo dell’orario non incide sulle coincidenze con altri pullmam di linea.