Ottima gara quella condotta dal giovanissimo pilota Promox Gabriele Recchiuti, che al Rally Porta del Gargano ha messo in mostra tutto il suo talento ed il carattere. Seppure con una vettura meno performante (la vecchia versione della PEUGEOT 208 Rally 4), e quindi in debito di qualche cavallo rispetto ai suoi diretti competitors di classe e Under 25, ha lottato e dato non poco filo da torcere tra i tornanti garganici. Insieme al bravo navigatore padovano Nicolò Lazzarini ha, infatti, conquistato un onorevole terzo podio di classe e di gruppo ed una pesante nona piazza nel ranking assoluto davanti ad esperti e blasonati piloti. La trasferta pugliese ha dunque motivato fortemente il giovanissimo driver molisano che sta dimostrando una crescita tecnica importante e sembra davvero avere le carte in regola per entrare a far parte in un futuro prossimo nella schiera delle giovani promesse del nostro rallysmo. La Promox, da parte sua, ce la metterà tutta per agevolare questo percorso, forte del sostegno degli sponsor e dei sostenitori che hanno creduto fortemente in questo entusiasmante progetto sportivo e nelle sue ambiziose prospettive. Un doveroso ringraziamento va anche alla Ro Racing per la puntuale gestione sportiva del team, mentre già ci si prepara e si guarda con fiducia al prossimo appuntamento.

Fonte: Ufficio stampa