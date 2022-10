La Chaminade Campobasso dopo sette anni di cadetteria ha scelto di ripartire dal Molise. La società guidata dal Presidente Franco Bossi e da Patron Domenico Scarnata ha preso una scelta precisa e ponderata: “Abbiamo analizzato con attenzione il momento sportivo della Divisione C5 nazionale, anche relativamente alle modifiche degli ultimissimi regolamenti introdotti. – spiega patron Scarnata – Avremmo dovuto investire ingenti somme di denaro per allestire un organico competitivo per affrontare un campionato nazionale, ma tutto questo senza grandi rassicurazioni da parte della stessa federazione. Inoltre, valutando il contesto del tessuto economico, con le sponsorizzazioni elemento centrale per affrontare certi campionati e percependo lo scarso entusiasmo, spento negli ultimi anni a seguito di campionati dilaniati dalla pandemia, abbiamo deciso in modo unanime in società di ripartire dai tornei regionali”. Una stagione che, per la Chaminade, avrà come obiettivo quello di ricreare interesse ed entusiasmo intorno ai colori rossoblù: “Ci siamo resi conto di aver bisogno del tempo per creare e consolidare quel cambio generazione che la Chaminade in questi anni ha garantito. – prosegue Scarnata – Investire ancora sui ragazzi del posto e in particolare sulla Scuola Calcio, che quest’anno ha ottenuto la qualifica Elitè, sarà una grande boccata di ossigeno non solo per noi ma per il movimento regionale”.

La Chaminade è ripartita dal Molise e da un progetto tutto locale. Confermato alla guida mister Alessandro Cavaliere che in questa stagione sarà coadiuvato da Alessandro Pasqualone, lo scorso anno tecnico della formazione Under 19, a completare l’area tecnica Stefano Moffa preparatore atletico e Francesco Ialenti preparatore dei portieri. Conferme, promozioni dal settore giovanile e ritorni la rosa 2022/2023 è un mix di esperienza e prospettiva. Fascia da capitano per Maurizio Vaino al quarto anno consecutivo con i colori rossoblù. Tra i ritorni in campo quelli di mister Cavaliere e Antonello Pascale, tra i protagonisti della storica promozione in Serie B e veri e proprio “uomini Chami”. A dare esperienza e qualità ad un organico che vede promossi in prima squadra tanti ragazzi dell’Under 19 Michele Marro, per il classe 1978 al via l’ennesima avventura della sua carriera. La squadra sarà seguita dal dirigente Eligio Ialenti.

Sabato scorso l’esordio in campionato con la sconfitta di misura in casa del Miranda. Questo fine settimana il debutto alla Palestra Sturzo contro il Carceno, con fischio d’inizio fissato alle ore 15:30.

Rosa Chaminade Campobasso stagione sportiva 2022/2023

Amore Luigi – Pivot 06/07/2004

Bozza Luca – Centrale 16/08/2001

Cavaliere Alessandro – Centrale/Laterale 03/09/1990

Ciccaglione Leon – Portiere 24/07/2004

D’amico Luca – Portiere 14/02/2003

De Vivo Gianmichele – Laterale 12/04/2003

Di Camillo Federico – Portiere 23/10/2000

Di Nonno Flavio – Laterale 25/04/1992

Ferrigni Carlo – Laterale 09/04/2005

Gallo Antonio – Laterale 13/11/2001

Grano Danilo – Laterale 29/10/1989

Mancini Alessandro – Laterale 10/02/2002

Marro Michele – Laterale 30/03/1978

Massa Gabriele – Laterale 05/04/2002

Pascale Antonio – Pivot 26/08/1988

Polo Mario – Portiere 11/01/2001

Pontico Fabrizio – Pivot 28/10/1992

Resciniti Michele – Laterale 08/04/1989

Salvatore Nicola – Laterale 03/07/2001

Toscano Manuel – Centrale 28/07/2002

Vaino Maurizio – Centrale/Laterale 20/01/1999

Fonte: Ufficio stampa