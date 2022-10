Il bollettino Asrem con i dati Covid in Molise. Sono 161 i nuovi positivi riscontrati su 782 tamponi refertati. Tasso di positività al 20,5%. I guariti sono 214. Da registrare un ricovero in Malattie infettive e una dimissione. Restano 7 i pazienti con Covid in cura al Cardarelli. Dei nuovi positivi, 37 sono di Campobasso, 21 di Termoli e 11 di Isernia. Gli attualmente positivi in Molise sono 4227.