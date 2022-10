Prosegue il testa a testa a suon di reti tra il Campobasso e l’Isernia. Le due squadre viaggiano di pari passo in vetta alla classifica con la stessa media, 29 gol realizzati e 3 subiti dai biancocelesti, 28 fatti e 2 subiti dai rossoblu. C’è grande curiosità per lo scontro diretto che si giocherà domenica in casa del Campobasso. La società diretta da Matt Rizzetta ha lavorato in lungo e in largo per il ritorno a Selvapiana. Ebbene Campobasso – Isernia si giocherà sabato allo stadio Selvapiana, con fischio d’inizio alle 15.00 salvo colpi di scena dell’ultim’ora. La società ha risolto molteplici difficoltà dovute all’abbandono totale della struttura da parte degli ex gestori del Campobasso. Rizzetta ed il suo staff hanno voluto fortemente il rientro a casa proprio per la sfida contro i biancocelesti, importantissima ai fini della vittoria del campionato. Mister Di Meo ha avuto modo di saggiare il campo di gioco in erba nella gara vinta a Bojano, dopo diverso match, tra coppa e campionato, giocati sul sintetico. Come detto la sfida è davvero importante, i valori che il torneo di Eccellenza sta esprimendo sono ai minimi storici. Goleade continue e partite che alla mezz’ora sono in archivio. Una condizione penalizzante per le squadre in lotta per la vittoria: Campobasso, Isernia e Aurora Alto Casertano (la società campana non ha nascosto la volontà di giocare il ruolo di terzo incomodo), che vedono ridotte le possibilità di rimonta in caso di passi falsi. Gli scontri diretti saranno decisivi, questo è quello che crediamo analizzando la tendenza del torneo in queste cinque giornate iniziali.

Prima del prossimo turno, si torna in campo per la coppa Italia, domani pomeriggio con calcio d’inizio alle 15.30, andata degli ottavi di finale, le gare di ritorno si disputeranno mercoledì 26 ottobre. Il Campobasso sarà impegnato a Guglionesi, mentre per l’Isernia è in programma la trasferta di Vairano contro la squadra locale protagonista nel torneo di promozione. Sfida casalinga per l’Aurora Alto Casertano contro il Pietramontecorvino, interessante l’incontro tra Turris e Virtus Gioiese. Completano il programma Ururi – Bojano, Venafro – Sesto Campano, Trivento – Campomarino e la sfida tutte del campionato di promozione tra Polisportiva Fortore e Ripalimosani.